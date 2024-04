"Pedro Nuno deixou sempre uma margem para aprovar o Orçamento. Acredito. Não é uma fezada"

“Negociar o Programa do Governo? É uma ideia nova, peregrina, extraordinária”

O Governo disse que queria dar um sinal de que está disposto a negociar com “todos, todos, todos”. Pescar à linha 60 medidas de programas eleitorais alheios é uma forma de negociar ou é uma provocação?

Não, nem é uma provocação, nem é uma forma de negociar.

Os partidos têm dito isso. É um diálogo a sério?

Vamos começar pelo início. Em primeiro lugar, criou-se uma ideia em Portugal, nova, peregrina, absolutamente extraordinária, que nunca tinha visto, que é: os governos, quando apresentam o seu programa, devem negociá-lo com os outros partidos. Nunca vi isto.

Ninguém diz isso.

Ai não? Então, ouviu os partidos da oposição dizer isso?

Se se dá um sinal…

Não, senhor…

Convém que se ouça primeiro quando se dá o sinal. Ou não?

Mas que sinal? Os senhores é que estão a dizer que é um sinal.

Então não foi um sinal?

Há esta ideia peregrina de que o Governo deve negociar os programas eleitorais. Não faz sentido. Isso nunca aconteceu. Ouvir os partidos da oposição queixarem-se que não negociaram o programa eleitoral, como se fossem eles aderir ao programa eleitoral.

Então qual era a intenção do Governo?

O que o Governo fez, e a meu ver bem, foi olhar para os programas eleitorais dos restantes partidos, ver um conjunto de medidas que faz sentido adotar e dizer assim: quero dizer ao país que também acolhemos as ideias dos outros. Porquê? Porque nós não temos o monopólio das melhores ideias. Mas fez mais. No dia da posse como primeiro-ministro, o presidente do PSD anunciou ao país como prioridade política número 1 o combate à corrupção. E disse: temos as nossas propostas, mas entendo que uma matéria como esta deve colher propostas de todos os partidos. E deu instruções à ministra da Justiça para, a partir da investidura parlamentar, iniciar uma ronda com os partidos com assento parlamentar para construir soluções para combater um dos maiores flagelos da nossa democracia, que é a corrupção. Isto é que são os sinais, isto é que é procurar o diálogo, construir pontes.

Então, o exercício que fizeram era vazio quando incluíram medidas como aprofundar o Livro de Reclamações ou reforçar o meio de…

Está a dizer-me que essas medidas eram vazias porque estavam…

Estamos a dar um exemplo.

O que está a dizer é uma coisa até muito desagradável para os outros partidos que tinham essas medidas.

Não, os próprios partidos disseram que não eram aquelas a que dariam prioridade.

Por que é que não foi buscar essa e não falou da questão da tributação autónoma, que era uma das medidas que o PS tinha como substituição à descida do IRC e que nós colocámos no nosso programa?

Porque há mais medidas a que a oposição diz que não daria prioridade se tivesse escolhido.

Só que não é a oposição que governa. Por isso é que não se governa no Parlamento, governa-se no Governo. Eu fui oposição até agora e, portanto, sei bem qual é o papel da oposição, é criticar o Governo e constituir-se como alternativa de Governo. Foi isso que nós fizemos e por isso ganhámos as eleições. É, ao mesmo tempo que eu critico e discuto as opções do Governo, se discordar delas, dizer que a minha alternativa é esta. Eu pergunto mesmo a quem nos está a ouvir. Ouviram hoje uma alternativa do PS face ao nosso modelo de governação?

Era exatamente isso que o governo socialista dizia da oposição social-democrata.

Mas tantas vezes tive ocasião no espaço público de manifestar precisamente essa diferença. Estamos a baixar hoje o IRS porque já tínhamos apresentado em agosto a descida do IRS. Tínhamos um programa para a Habitação que estamos agora a recuperar, um conjunto de medidas na área social designadamente o complemento solidário para idosos com um teto de 820 euros como rendimento mínimo para os pensionistas que têm pensões mais baixas. Eles até podiam dizer isso, mas não correspondia à verdade. São factos, não estou aqui para discutir aquilo que não existe. Quando o PS disser ‘Eu acho que o país não precisa de baixar os impostos sob a classe média designadamente o IRS’, é uma posição que o Partido Socialista só pode respeitar e depois pode dizer ‘Eu tenho alternativa ou não tenho?’, se não tiver está a dizer que não quer baixar impostos. Não sei o que é que o PS vai fazer, estou a dar um exemplo. É como o IRC: o PS entende que Portugal não deve baixar os impostos que as empresas pagam porque diz que é para as maiores empresas. A maior parte do sítio empresarial português vai ser abrangido pela descida do IRC, tem também o efeito de criar um fator de competitividade na economia portuguesa para a atração de investimento estrangeiro, que estamos a perder designadamente para as geografias de leste. O PS é contra e dizia que, do ponto de vista da tributação das empresas, queria baixar a tributação autónoma ou acabar com a tributação autónoma. Nós achamos a ideia boa, só que achamos que as duas são complementares. É assim que se constrói a alternativa e a governação.