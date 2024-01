Arnaldo Trindade (que morreu aos 89 anos, como comunicou a família esta segunda-feira, 8 de janeiro) foi um homem de contrastes. O arrojo visionário e intelectual do fundador da Orfeu, que editou os melhores poetas de Portugal, esteve em perfeita sintonia com a manha de comerciante de eletrodomésticos. Esta comunhão invulgar de arte com negócio, ainda mais em Portugal, tornou a editora Orfeu na protagonista da revolução na canção portuguesa na década de sessenta e setenta, com a edição de singles e álbuns emblemáticos de José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Sérgio Godinho ou Fausto — ao mesmo tempo que lançou, sem quaisquer pruridos, ranchos ou canções brejeiras.

Os contrastes chocaram de frente com a sociedade conservadora do Estado Novo, mas também com os seus próprios parceiros. José Afonso tanto o descrevia como um “comerciante” como um “homem de vistas largas”. Arnaldo Trindade era um comerciante: herdou do pai a loja representante da Philco em Portugal, no centro do Porto, e aos seus olhos, a loja e a editora eram uma mesma empresa — a título de exemplo, Jorge Palma recebeu uma máquina de lavar a loiça como pagamento pelo seu primeiro single. E o fundador da Orfeu era certamente um homem de vistas largas: contratou José Afonso como assalariado, garantindo a criação de um dos cânones mais valiosos da música portuguesa, organizou convenções de discos, incluindo o pagamento de mil contos para um único disco — o resultado, entre outras gravações, foi Grândola, Vila Morena.

Há 50 anos, ao contrário da maioria das editoras concorrentes, recusou-se a editar canções panfletárias. Nunca se comprometeu politicamente, nem antes, nem depois da Revolução dos Cravos, o que lhe valeu algumas querelas públicas com os músicos que publicou, incluindo José Afonso. A história deu-lhe razão: hoje, o PROJETO ORFEU, da Universidade Nova de Lisboa, recolhe e estuda as décadas de trabalho de Arnaldo Trindade, o comerciante de vistas largas, com uma programação de edições e exposições para breve.

