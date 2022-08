Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Leitores, crítica e academia ainda tendem a estabelecer uma correlação entre a espessura dos livros e a sua relevância, apesar da acumulação de provas em contrário, quer por muitos cartapácios não passarem de soufflés de letras, formados apenas de ar e prosa arrebicada, quer por alguns opúsculos serem obras de densidade extraordinária, transbordantes de ideias certeiras e isentos de palavras supérfluas. É neste segundo grupo que se insere O logro da arte contemporânea, do italo-suíço Gianfranco Sanguinetti, publicado pela Barco Bêbado, com tradução de Ana Isabel Soares. Com as dimensões de um bloco de notas, 34 páginas, uma capa que pode ser confundida com um acidente tipográfico e uma lombada demasiado estreita para acomodar o título, é o tipo de livro que corre o risco de passar completamente despercebido nas livrarias de hoje, em que todos os “contendores” se esforçam por ser o mais espadaúdos e chamativos possível. Seria, todavia, lamentável que O logro da arte contemporânea se perdesse na desvairada corrida para o abismo em que está convertido o mercado livreiro, pois cada uma das suas frases é uma flecha desferida.

O logro da arte contemporânea (La truffa dell’arte contemporanea) nasceu como posfácio a Adotta un artista e convincilo a smettere per il suo bene: L’arte messa a nudo di fronte ai suoi casti pretendenti, oggi (“Adopta um artista e convence-o a renunciar para seu próprio bem: A arte desnudada face aos seus castos pretendentes, hoje”), um panfleto de pouco mais de uma centena de páginas, da autoria do pintor, autor de banda desenhada e escritor italiano Pablo Echaurren e publicado em 2021. O logro da arte contemporânea ganhou agora existência autónoma na edição da Barco Bêbado, que entendeu, justamente, que o acutilante texto de Sanguinetti mereceria maior protagonismo do que costuma estar reservado aos posfácios. De qualquer modo, os excertos de Adotta un artista e convincilo a smettere per il suo bene citados por Sanguinetti no posfácio sugerem que também o texto de Echaurren justificaria edição portuguesa, ainda que se compreenda que poucos editores estarão dispostos, num meio editorial tão débil como o nosso, a apostar num texto tão contrário ao pensamento dominante.

A arte contemporânea, vista pela esquerda e pela direita

