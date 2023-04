A antepassada direta do Partido Socialista, a Ação Socialista Portuguesa (ASP), foi fundada em Genebra por três amigos em abril de 1964. Era um pequeno grupo da oposição ao Estado Novo onde se destacavam os profissionais liberais, das classes médias urbanas. Vários dos seus elementos vinham de outra organização criada na década anterior, a Resistência Republicana, e o seu principal objetivo era distinguirem-se tanto da tradicional oposição republicana como do Partido Comunista Português (PCP). Tratava-se, essencialmente, de uma tentativa de resposta ao surgimento de uma nova geração de oposicionistas, forjada nas contestações académicas de 1962, que considerava o grupo onde pontificava Mário Soares demasiado moderado e social-democrata.

A aposta no socialismo — cuja tradição em Portugal, reconheceria Mário Soares, não era grande, “nem particularmente brilhante” — está assim relacionada com um fenómeno de radicalização da oposição impulsionado pelo alastrar da guerra e pela expansão da oposição católica que, na opinião do líder socialista, para contrariar a tradicional proximidade da hierarquia da Igreja com o regime, proclamava um esquerdismo mais radical. Neste novo contexto já não bastava ser-se contra o regime: “O mero signo do antifascismo não era mais suficiente”, escreveria Soares, que regista que é a partir desta altura que se desenvolve “uma persistente campanha contra a chamada social-democracia” que passa a ser conotada com a oposição moderada e liberal. Ora, era precisamente dessa oposição tradicional e do PCP que Mário Soares e o seu grupo se pretendiam demarcar.

Soares acreditava que existia um “largo espaço político a ocupar por um partido socialista” que soubesse “situar-se deliberadamente à esquerda”, diferenciando-se tanto do Partido Comunista como das formações “republicano-liberais e demo-cristãs” e constituir-se como uma força de diálogo em relação ao PCP através da afirmação do socialismo democrático.

