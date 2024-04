Siri Helle. "É tão importante ensinar a ler e escrever como a resolver problemas e a lidar com as emoções"

Uma questão de equilíbrio. Se tivéssemos que resumir este livro em uma linha, diríamos “atividade sobre passividade”, ou que “aquilo que fazemos é mais importante do que o que sentimos”, ou ainda “não conseguimos forçar emoções mas podemos criar as condições possíveis”. De forma muito prática, como tenta ser nesta obra, que pequenas coisas podemos fazer para melhorar a forma como nos sentimos no dia a dia?

Começar por fazer pequenas pausas, recuperar de cansaço, repor baterias, como costumamos fazer. Quando nos sentimos mais stressados temos o impulso de seguir em frente, de trabalhar ainda mais, em vez de abrandar a nossa pulsação e abordar o problema de uma forma mais estratégica, e logo mais produtiva. Outra coisa: todos os dias conseguir agendar, planear, algo que desejamos. Quando falamos de felicidade e alegria, muitas pessoas procuram o pote de ouro no fim do arco-íris, o viveram felizes para sempre em vez de se focarem em pequenas coisas que podem alcançar todos os dias. É por isso que recomendo no livro que mantenham uma lista de coisas que lhes deem gozo.

Mantemos um grande idealismo que nos impede de fruir do dia a dia?

Sim, e quando estamos mais em baixo, ou stressados, temos algo preso na cabeça, e em vez de tentarmos sair da nossa cabeça tentamos ganhar essa discussão connosco próprios. Devíamos focar-nos em algo diferente. Num caso destes sugerira que ligasse a um amigo, ou fosse dar um passeio. É quase sempre melhor que tentar resolver o que quer que seja.

Uma coisa será ler este livro quando nos sentimos numa boa fase. Mas imaginei colocar-me no lugar de alguém que se sente em baixo. Todos nós já passámos por isso, e sentimos nessa hora que uma coisa são as palavras, outra é conseguir passar aos atos. É como dizer a alguém, com resultado pouco produtivo: “deixa de estar deprimido”. Pode ser mais útil a quem está à volta?

É bom trazer isso à baila porque é importante referir que este livro não é uma forma de tratamento, é apenas uma forma proativa de cuidar da sua saúde mental. É como uma prescrição de exercícios físicos mas neste caso mentais.

Como um músculo que se trabalha continuamente.

Sim, e claro que se está a passar por uma depressão necessita de ajuda profissional. É uma perturbação que exige tratamento. Se tiver este filtro negativo sobre os seus pensamentos não vai conseguir identificar sequer o que o vai fazer feliz.

Focamo-nos em quem precisa de ajuda mas por vezes muito pouco em quem rodeia essa pessoa, e na melhor forma de ser prestável. Que recomendaria?

Para pessoas que têm alguém que está a passar por estes desafios, o mais importante é encorajá-los a procurar ajuda profissional, estar presente, tentar não ser crítico e fazer juízos de valor.

Ser feliz, melhor pessoa, mais bem sucedido, etc etc. Pela sua experiência recente, quais são hoje os maiores desejos e prioridades?

A pesquisa mostra que a maioria procura uma vida feliz, o que se inscreve na evolução cultural. Dantes diria que a maioria procurava uma vida com sentido, moralmente justa, mas agora a felicidade e o bem estar pessoal estão na ordem do dia. Mas claro que quando falamos de depressões profundas as pessoas só querem estar “ok”, ter uma vida normal.

Há uma viragem no sentido do “eu”? Como vivemos hoje a experiência em comunidade?

É um facto que os países ocidentais tornaram-se mais individualistas, é algo bom para a liberdade mas nem sempre para a saúde mental. O sentido de comunidade é importante, é o que nos fazer sentir bem, que fazemos parte enquanto indivíduos. Falo precisamente disso no meu novo livro, que acaba de sair há um mês na Suécia. É sobre saúde existencial, sobre o sentido da felicidade e a forma como lidamos com questões existenciais, com a mortalidade.

Continuamos assolados por esse tipo de dúvidas?

Sim, as emoções levam-nos a pensarmos o que podemos fazer para ultrapassar os desafios do dia a dia, para conseguirmos os nossos valores e objetivos. Mas que valores e objetivos são esses? Muitas pessoas queixam-se de que passam muito tempo no telefone. Mas o que fariam com esse tempo livre? Se lhes perguntamos não sabem o que dizer. Talvez deva fazer exercício, ou ler livros, pensam…mas é importante ter resposta para esse tipo de perguntas e muitos não a têm.