Batalhas, "diss tracks", conflitos verbais e "beefs": que papel ocupam hoje no hip hop?

“Tem muito a ver com a rua e aquilo que acontece em todos os bairros pelo planeta fora. Há sempre uma competitividade. Se chegares agora à Zona M de Chelas, és capaz de ver dois miúdos que não têm nada a ver com a cultura hip hop, mas que têm uma competitividade por quem tem a melhor bike. É um contexto social, sobre querer sobressair num meio em que se calhar pouca gente sobressai.”

Ao longo das décadas, a cultura hip hop nascida no microcosmos do Bronx — mas com raízes afro-americanas profundas, com ligações à cultura jamaicana e à terra ancestral de África — disseminou-se pelo planeta e tomou conta da cultura pop. A componente da competição entre rappers nunca esmoreceu, bem pelo contrário, e em todos os países, incluindo Portugal, houve conflitos verbais entre artistas. Gravaram-se e lançaram-se músicas com letras dirigidas a outros, num ato de competitividade e demonstração de qualidade lírica. Estes temas ficaram conhecidos, no seio do hip hop, como “diss tracks” — ou “faixas desrespeitosas” —, conquistando um estatuto cultural dentro do movimento. Por vezes, podem ser músicas dirigidas especificamente a alguém; noutros casos, são canções que evocam o nome de diversos adversários. Talvez um dos exemplos mais conhecidos deste género em Portugal seja o de Fuck Y’all Yo, quando Allen Halloween abalou o hip hop português em 2007, ao atacar vários dos seus principais protagonistas.

A disputa verbal como exercício lírico e criativo saudável

“O que posso sempre retirar de positivo das diss tracks hoje em dia, e principalmente nesta onda recente do Kendrick e do Drake, é a relevância do skill”, explica Sir Scratch, rapper veterano. “Nem é exatamente a importância da mensagem, porque isso sempre existiu e existirá, seja na parte mais comercial ou underground. Mas o facto de darmos valor àquilo que se está a dizer e a como se está a dizer, ao skill do rapper, é das coisas mais positivas que pode haver. Porque, à medida que o tempo passa, e principalmente na parte mais comercial tendo em conta que esta cultura se expandiu de forma global, muitas vezes, e sobretudo nos últimos anos, aquilo que o rapper diz ou o seu skill perdeu um bocadinho a relevância. Podes ser um rapper conhecido, com vendas, teres concertos cheios e discos aclamados, os teus maiores singles podem ter grandes beats, podes ser um grande performer… Mas é bom relembrar, e acho que as diss tracks e o battle rap mantêm essa coisa viva, que um rapper é alguém que tem o dom da palavra — na forma como a transmite e como diz as coisas, como cria conceitos. Por isso ainda é positivo existirem batalhas e diss tracks nos dias de hoje. Nunca podes ir para uma coisa destas se não fores um bom rapper.”

Em 2017, numa fase de enorme expansão, o circuito do rap português parou para ouvir um conflito entre alguns dos maiores rappers do momento. 9 Miller e Holly Hood, amigos e parceiros de rimas há vários anos, enfrentavam Piruka numa disputa verbal que acumulou milhões e milhões de visualizações ao longo de várias faixas, algumas das quais tiveram inclusive direito a videoclips, desde Golpe Baixo a Não Faz Isso, passando por R.I.P. Holly Hood.

“São uma cena de que gosto e sempre gostei”, admite Holly Hood. “É algo que sempre houve no rap, duelos de palavras ou de intelecto. Do ponto de vista artístico, acho que a arte e o rap não ganham mais por ser um beef ou por ser diss, mas o diss traz uma atenção ao rap e aos próprios rappers envolvidos que quase não existe se não for assim. Em termos do que faz a arte, não é assim tão relevante. Mas, em termos do circo romano, é muito importante.”

O rapper salienta que este tipo de lógica não começou no rap e que é algo que, de alguma forma, está inerente à poesia e à arte. “Existe desde os gregos, eu até tenho tatuado num braço um poeta grego que é o Hipponax que é creditado como o primeiro poeta com poesia ofensiva — aquilo a que chamamos vitupério. Sempre gostei de ataques de palavras.”