Piruka é hoje um dos nomes mais populares da história do rap português. Pertence à geração que apareceu há 10 anos e que, com a força do digital e de um público a crescer exponencialmente, expandiu a área de influência do hip hop em Portugal, levando-o até a uma dimensão pop — e tudo feito de forma orgânica e independente, sem editoras nem grandes máquinas por trás.

Muitos dos artistas que pertencem a essa geração estão em fase de consagração dos seus percursos. Piruka celebra este décimo aniversário de carreira com a estreia em nome próprio nos coliseus: atua em Lisboa a 20 de janeiro, e no Porto no dia 27.

Estes dez anos de carreira não são apenas marcados por álbuns elaborados ou singles vistosos que acumularam milhões e milhões de visualizações. Tudo mudou na vida de André Filipe de Oliveira, que passou da “miséria” para uma vida bastante abastada, enquanto se tornava num dos músicos portugueses mais ouvidos.

