Beethoven diplomático, um português suave, animais como códigos e o Tik Tok. Os bastidores da campanha

São milhares de quilómetros percorridos, horas mal dormidas e o cansaço levado ao limite. Todos os dias chegam aos portugueses horas de peças televisivas, outros tantos de peças de rádio e milhares de caracteres de textos em papel e online sobre a campanha. Mas nem tudo cabe aí. Há uma outra campanha por detrás do que é mediático e imediato e histórias infinitas — que só quem está na estrada pode contar. António Costa não dispensa a presença da mulher, com quem se chega a isolar só para comer sandes no jardim, levou parte do gabinete com ele (forçado a umas férias pouco paradisíacas), trata de assuntos de governação a partir do hotel e ouve sinfonias de Beethoven nos head phones enquanto lê telegramas diplomáticos num avião. Já Rui Rio tem uma mulher toda poderosa na comunicação que lhe tolha acesso a outros Zé Albinos, segue num “Domingão” ambulante pelo país com toques de Parque Mayer e ligou o modo de português suave.

Mas as histórias não acabam na piscina dos grandes Rio-Costa. Os bastidores contam muito sobre as nove campanhas de partidos que conseguiram a eleição em 2019. Catarina Martins dispensa momentos folclóricos, por oposição ao Emanuel que anima o PSD ou ao Nel Monteiro que anima o PS de Costa e Pedro Nuno em Aveiro. A comitiva do Bloco testa-se diariamente e faz análises fora de horas da cobertura jornalística da sua campanha (e das outras) já no recato dos quartos de hotel.

O PCP mantém a estrutura de sempre, mas a troika de cabeças de campanha (Oliveira, Ferreira, Jerónimo) tiram horas de sono aos motoristas, os “camaradas ao volante” que — forçados pelas circunstâncias — tiveram de fazer piscinas entre várias zonas do país. Já no CDS, é o luso-búlgaro Alekzandar que comanda as tropas que não cessam de gritar que Portugal-é-Jota-Pê. Na comitiva do PAN, saltam à vista os carros híbridos e a dificuldade que existe em encontrar restaurantes vegan fora das zonas urbanas (onde o PAN pára pouco).

Por falar em referências animalescas, o staff do Chega utiliza animais como nome de código enquanto comunica fazendo uso de auriculares e a preocupação com a segurança do líder é permanente. A campanha tem sempre, ironia das ironias, Mercedes à porta (é essa a marca dos carros da comitiva). A Iniciativa Liberal tem, por oposição, um autocarro, a que chamou de votocarro, embora o núcleo duro caiba numa simples van. O partido de Cotrim Figueiredo preparou os debates numa sala alugada só durante a campanha, onde se realizam simulações de debate com a ajuda de um quadro branco magnético. Spoiler alert: daqui a uns parágrafos há piadas sobre “Rio e Chicão”.

Rui Tavares, do Livre, não anda muito pelas ruas, e prefere recorrer às redes sociais para espalhar a mensagem. Faz essa aposta não só no Twitter, Facebook e Instagram, mas também no Tik Tok, onde conseguiu tornar viral um vídeo do debate com Ventura. Eis os bastidores de uma campanha antecipada.

PS. O candidato, a mulher e algum Beethoven

A saída de um comício é sempre algo apoteótica. Em Bragança, depois de António Costa ter discursado no imponente Theatro Circo, não foi diferente: Nessun Dorma, de Puccini, bem alto, bandeiras e punhos levantados e o líder sai pela coxia central no meio da euforia total até à porta. Anda uns metros na rua ainda nas despedidas finais, mas depois é só ele e Fernanda Tadeu, a sua mulher, a caminho do carro de mão dada.

António Costa tem uma vasta equipa à volta nesta caravana nacional do PS, mas há um elemento que não tem dispensado ter ao lado na estrada eleitoral, a mulher. Em arruadas intensas é frequente vê-lo à procura de Fernanda: “Tenho de encontrar a minha mulher?”; “Viram a minha mulher?”; “Nanda!”. Fernanda Tadeu, educadora de infância reformada, tem sido presença constante neste período de campanha oficial, mesmo nas arruadas mais intensas, e isso não foi fruto de qualquer aconselhamento de imagem, segundo conta um dos membros da sua equipa. Foi uma opção do próprio, de “conforto mútuo” num período de especial intensidade e pressão na vida de um político de primeira linha, descreve a mesma fonte.