Cervejaria Gazela: os cachorrinhos mais famosos do Porto fazem 60 anos e continuam “exatamente iguais”

No balcão de mármore já se serviam pregos no prato e no pão, francesinhas à moda do Porto e os famosos cachorros, que rapidamente se tornaram a principal imagem de marca da casa. “Naquela altura só existiam os cachorros vendidos nas roulotes, com a salsicha de lata e o queijo dentro de um pão normal, ele fez uma experiência com pão tipo baguete, mais estaladiço, e à salsicha fresca juntou também linguiça. Eram servidos inteiros e regados com um molho picante, as pessoas foram gostando e ficou”, recorda o responsável.

No início dos anos 80, já conhecido da clientela e com olho para o negócio, Américo Pinto tinha intenções de abrir um restaurante na porta ao lado do Gazela exatamente com a mesma oferta, mas o seu patrão não gostou muito da ideia e acabou por lhe dar a gestão da casa. Mudou a imagem, registou a marca, aumentou a zona de fabrico e em 2018 abriu uma segunda casa homónima, a 130 metros da original.

“A minha ideia sempre foi aumentar a casa original, mas o senhorio não deixou, então olhei para o outro lado da rua e decidi alugar aquele espaço. É uma sala maior, além do balcão tem mesas e esplanada, consigo ter mais rotatividade de pessoas e mais oferta na carta porque a cozinha também o permite. Não fazia sentido abrir noutra zona da cidade, os cachorrinhos são na Batalha, temos de tentar ser fiéis às origens das coisas”, defende convicto, apesar de ter em mente outro desejo antigo. “Ter um cantinho no novo Mercado do Bolhão, não sei se vai acontecer, mas gostava muito.”

Pão, salsicha fresca, linguiça, queijo e molho: uma mão cheia de segredos

A receita dos cachorrinhos continua intacta, garante Américo, ainda que com algumas melhorias conseguidas ao longo dos anos. O segredo, diz, está na qualidade dos produtos e do facto de a linha de montagem ser finalizada mesmo à frente do cliente. O processo começa bem cedo na zona de fabrico, onde todos os dias, entre as 7h30 e as 14h, cinco funcionários arregaçam as mangas e preparam o essencial.

O pão estilo baguete vem de duas padarias da cidade e é cortado longitudinalmente para que o processo de construção do cachorro seja mais rápido e eficiente, já as salsichas frescas e as linguiças chegam diretamente da Salsicharia Leandro, no Mercado do Bolhão, são abertas e barradas à mão em cima de uma das fatias do pão, que depois é organizado e guardado em caixas de plástico.