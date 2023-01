O vencedor

André Ventura

Na convenção do Chega, só houve espaço para um vencedor. Antes deste fim de semana, André Ventura desarmou os críticos e acabou com a eleição de delegados pelo método de Hondt: recorrendo ao sistema maioritário, pode controlar quem entrava para dentro e quem ficava lá fora, fazendo com que nesta convenção não se ouvisse uma única crítica, fosse feroz ou respeitosa, fosse formal ou substancial. E, durante este fim de semana, controlou quem subia ao palco para discursar e que moções temáticas eram apresentadas, evitando assim embaraços. Sem qualquer anúncio prévio, André Ventura começou um movimento de transformação que pretende levar o Chega de partido radical para partido institucional. Antes, queria derrubar o sistema; agora, quer integrar o governo. Obviamente, há aqui uma enorme contradição — mas, na convenção do Chega, ou não perceberam ou não quiseram perceber. Para o partido, se André Ventura quer, André Ventura tem.

