A nova bonificação dos juros no crédito à habitação, para os clientes mais vulneráveis, será interrompida caso a taxa Euribor desça para menos de 3% – o que poderá estar perto de acontecer, sobretudo na Euribor a três meses. O decreto-lei publicado nos últimos dias, que define as condições de acesso às novas medidas aprovadas pelo Governo para mitigar o aumento das prestações, estabelece que a bonificação só existe quando o indexante “for igual ou superior a 3%” – o que significa que, caso as Euribor desçam, a abrangência será menor do que na forma como António Costa explicou o mecanismo. E os apoios também são menos generosos.

Quando apresentou oficialmente a bonificação parcial e “temporária” para os créditos, a 16 de março, o primeiro-ministro indicou que esse apoio seria calculado com base no “valor do indexante existente à data da celebração do contrato” – a partir do momento em que há, depois, “um aumento superior a 3% [sic], é esse diferencial acima de 3% que comparticiparemos em 50% ou em 75%”, indicou o primeiro-ministro.

“E porquê 3%? Porque é o valor que nos últimos anos, desde 2018, já [tem sido utilizado pelos bancos] para verificar, no momento da contratação, a capacidade das famílias de fazer face a uma eventual subida das prestações”, explicou António Costa. Nesta declaração do primeiro-ministro estará uma confusão entre “3%” e “três pontos percentuais“, porque o que o Banco de Portugal determina é que, para aferir o stress dos clientes caso os juros subam, devem ser somados três pontos percentuais ao indexante naquele momento. O cálculo “aplica-se a qualquer valor do indexante, inclusivamente quando este regista valores negativos“, confirmou fonte oficial do Banco de Portugal.

