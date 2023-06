Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Acabou tão repentinamente como começou. A insurreição levada a cabo pelo grupo Wagner, instigada pelo líder da organização, Yevgeny Prigozhin, que visava remover as chefias do Ministério da Defesa russo (e, ainda que não fosse um objetivo declarado, colocou em causa a autoridade do próprio Vladimir Putin), ameaçou tornar-se um evento decisivo na guerra da Ucrânia e até mesmo na geopolítica mundial.

Em vez disso, menos de 24 horas depois de ter tido início, a “marcha pela justiça” do grupo mercenário terminou num recuo – e, soube-se pouco depois, numa negociação.

