Se, em Moscovo, os copos se erguiam para brindar a Aleksandr Lukashensko, nas redes sociais, os opositores do Presidente da Bielorrússia contavam espingardas. Viram, na revolta contra o regime de Vladimir Putin, uma oportunidade para se livrarem do seu próprio ditador, apesar de poucos analistas preverem o sucesso de uma jogada desse tipo. Mesmo que, agora, o oligarca russo Yevgeny Prigozhin diga que “o objetivo não era derrubar o regime”, a verdade é que, no sábado, o mundo assistiu ao fundador do Grupo Wagner avançar em direção à capital russa, acompanhado de milhares de mercenários. A cerca de 200 quilómetros de Moscovo, onde as ruas estavam carregadas de obstáculos, preparadas para travar um golpe de Estado, foi um telefonema de Lukashensko para Prigozhin que fez o russo carregar no travão. Inverteu a marcha e seguiu para Minsk.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.