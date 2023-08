Podia ser um anúncio normal, mas na indústria fala-se numa separação de águas e num momento que pode ser decisivo para o mundo das critpomoedas. A PayPal anunciou o lançamento da sua própria moeda virtual, uma stablecoin indexada ao dólar. Uma stablecoin é, como o nome indica, uma moeda que pretende maior estabilidade pela sua ligação a um ativo físico. No caso da moeda virtual da PayPal (PTUSD) a associação é ao dólar. A paridade é conseguida através de um sistema que se autoajusta para manter o valor de 1 para 1.

Já antes um outro gigante tecnológico, o Facebook (agora Meta), tinta tentado entrar onde nenhuma empresa “física” tinha conseguido. Há quatro anos anunciou o lançamento da Libra, a sua moeda virtual que pretendia que fosse global. 18 de junho de 2019. O Facebook (ainda assim se chamava) comunicava: “Chega em 2020: Calibra”. Não chegou. Logo em 2019 os reguladores começaram a enviar sinais de preocupação. Ainda mudou de nome. Passou em dezembro de 2020 a designar-se Diem, mas não viu a luz do dia. Em janeiro de 2022 foi vendida ao Silvergate, que já este ano seria um dos bancos norte-americanos a cair.

“Apesar do feedback substantivamente positivo no desenho da rede, nunca ficou totalmente claro, do nosso diálogo com os reguladores federais, que o projeto poderia avançar. Como resultado, o melhor caminho a seguir seria vender os ativos do grupo Diem, como acabámos por fazer hoje ao Silvergate”, explicou, então, em comunicado, o que tinha sido o projeto do Facebook para as criptomoedas.

