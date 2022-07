Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando, há uma semana, Pedro Adão e Silva subiu ao púlpito do Parlamento com um discurso em mãos, preparado para encerrar o debate do Estado da Nação, o cenário não era habitual. Afinal, é raro, no mínimo, ver um ministro com a pasta da Cultura a assumir uma tarefa com tamanho grau de protagonismo. Entre socialistas, o diagnóstico é um: Adão e Silva é muito mais do que o sucessor de Graça Fonseca; tem um peso político muito próprio.

“Adão e Silva não é apenas um ministro da Cultura. É um ministro político”, comenta como o Observador um destacado socialista. E, como ministro político que é, não se limitou a falar do dossiê cultural. Apareceu no Parlamento com um discurso profundamente político, fez a defesa convicta dos primeiros 100 dias de governação e ainda malhou na oposição, atingindo em particular PSD e Chega. Gesto automático, a bolha política e mediática agitou-se: estava encontrada mais uma estrela da constelação costista.

