Da neve à selva, atravessando países e culturas. (Mais) 10 viagens de comboio para fazer uma vez na vida

À descoberta da Malásia (com tigres, claro)

As propostas que trazemos para os lados do sudeste asiático focam-se na Malásia. O comboio da Belmond que percorre a zona (o Eastern & Oriental Express, A Belmond Train, Southeast Asia), esteve fora de circulação durante algum tempo e regressou aos carris em fevereiro de 2024 com dois percursos pela Malásia, em diferentes épocas do ano, mas ambas com partida na estação de Woodlands, em Singapura, na ponta da península onde ambos estão instalados. As datas para 2024 e também 2025 já podem ser consultados por mês.

O percurso “Essence of Malaysia” pode ser feito entre novembro a fevereiro e percorre o lado ocidental do país. A primeira paragem no primeiro dia é Kuala Lumpur. No segundo dia o comboio pára em Alor Setar onde um cruzeiro leva os passageiros até à ilha de Langkawi e onde haverá possibilidade de fazer snorkelling. No terceiro dia o ponto alto é a ilha de Penang e a sua capital: George Town, um local multicultural onde se aprecia a arte de rua e em galerias e a comida, com uma aula de culinária seguida de uma cerimónia de chá tradicional. Há ainda tempo para apreciar as paisagens que são património da UNESCO antes de voltar a embarcar rumo ao fim da viagem, de regresso a Singapura.