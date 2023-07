Andar com maços de notas no bolso? É coisa do passado. Há muito tempo que nos habituámos a usar os cartões bancários, seja de débito ou crédito, para fazer pagamentos. Decorávamos o código PIN que o banco atribuía ou trocávamos por outro que preferíssemos.

Depois apareceu a tecnologia contactless e, a partir do momento em que percebemos que é segura, já não queremos outra coisa.

Agora imagine que se esquece da carteira em casa… Acontece aos melhores, verdade? E o que é que traz sempre consigo? O telemóvel.

Na era da digitalização e da tecnologia, a evolução natural acontece com os pagamentos através do telemóvel. Se tem um cartão Visa, seja de débito ou de crédito, agora vai poder ter as mesmas funcionalidades no seu telefone (ou, até, no smartwatch, se quiser). A segurança é um ponto de honra – ou não estivéssemos a falar de dinheiro. Quando usar o cartão Visa, os seus dados vão estar protegidos por um identificador digital único – o “token” -, através do Visa Token Service.

E como é que pode pagar com o cartão Visa através do telemóvel? É simples. Vai precisar de usar o Apple Pay – se tiver um Iphone ou outro dispositivo da Apple – ou o Google Pay, se tiver sistema Android.

Para adicionar um novo cartão Visa ao iPhone, tem de abrir a aplicação “Wallet” e carregar no sinal +. Com a câmara do seu telemóvel, vai captar e introduzir a informação pedida.

Quanto à forma de pagamento, é fácil e segura. Basta clicar duas vezes no botão lateral do Iphone, faz a autenticação (seja com face ID, Touch ID ou com o código PIN), aproxima o telemóvel do terminal de pagamento e já está. Não precisa, sequer, de tirar o cartão da carteira. Quanto à segurança, pode ficar descansado: a Visa substituiu as informações do seu cartão por um identificador de conta digital para que possa fazer os pagamentos sem correr riscos.

Se tem um telemóvel com sistema Android, tem de instalar a aplicação Google Wallet através da Google Play Store (em todo o caso, verifique antes se já vem instalada no seu telefone). Depois basta inserir os dados do seu cartão e está pronto a utilizar. Para pagar com Google Pay, basta desbloquear o seu telefone (com face ID, impressão digital ou código PIN) e aproximá-lo do terminal de pagamento. Também aqui a segurança está garantida: os dados do seu cartão são substituídos por um número de cartão virtual. Como tal, a sua informação pessoal mantém-se privada. Além disso, quer pague com Apple Pay ou Google Pay tem sempre de passar pelo processo de autenticação: o que garante que é mesmo o dono do equipamento – e do cartão bancário – que está a utilizá-lo e não qualquer outra pessoa. Lembre-se que o telefone nunca sai da sua mão: em momento algum precisa que esta operação seja validada por outra pessoa.

Outra das vantagens é que se tratam de sistemas de pagamento globais. De certeza que, quando viaja, seja em trabalho ou férias, leva sempre o telemóvel. Com o Apple Pay e Google Pay, escusa de levar a carteira cheia de cartões bancários e pode pôr de parte algumas preocupações relacionadas com a segurança. Já está convencido ou vai continuar a pagar “à antiga”?