São deputados municipais em Lisboa, mas deram como morada Viana do Castelo e Arronches (Alentejo), o que obrigou a autarquia a pagar-lhes respetivamente 274 e 150 euros por cada reunião só em subsídio de transporte durante vários meses. Outros, que viviam a poucos quilómetros, também preencheram os papéis e chegaram a receber algumas dezenas de euros por isso. Resultado: os 4.500 euros pagos em média de novembro de 2021 a fevereiro de 2022 passaram a 7.400 euros só no último mês de maio. A subida nos gastos fez o presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Rosário Farmhouse, suspender este apoio. Após a polémica, alguns deputados abdicaram de receber, mas este mês o subsídio vai ser reposto, pelo menos para quatro deputados, incluindo o que vive no Alentejo.

Para perceber o buraco nas contas, basta aplicar uma matemática simples: com faturas de mais de sete mil euros mensais, seria impossível que os 46 mil euros previstos no Orçamento para 2022 fossem suficientes. Aliás, multiplicando os sete mil euros pelos 12 meses seria necessário praticamente o dobro do previsto no orçamento: 84 mil euros só para cobrir as despesas dos deputados em deslocações até à Assembleia Municipal.

Entre os deputados municipais há quem tenha recebido durante alguns meses o pagamento por deslocações a pouco mais de um quilómetro da Assembleia Municipal de Lisboa, mas também quem tenha declarado viver a mais de 200 ou 350 quilómetros do Fórum Lisboa, edifício onde decorrem as reuniões daquele órgão municipal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.