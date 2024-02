O arquivo do fotógrafo Duarte Belo tem quase dois milhões de imagens. Ainda assim, para o livro Paisagem Portuguesa (Fundação Francisco Manuel dos Santos), assinado a meias com o geógrafo Álvaro Domingues, voltou algumas vezes para o campo em busca do disparo que melhor cristalizasse cada um dos 141 retângulos em que dividiu o território nacional. Escolhas, quem sabe, polémicas, mas conhecedoras. O objetivo, explica, sentado de frente para o Tejo, junto ao Pavilhão de Portugal, em Lisboa, foi mostrar a diversidade do país e sublinhar a relação entre o espaço que nos acolhe e o prolongamento humano. “Cada vez mais acho que somos natureza. E somos uma espécie biológica que está a alterar profundamente o mundo em que vive”, diz.

Ao fim de 40 anos a fotografar, o homem que só no final de 2022 lançou três livros – além de Paisagem Portuguesa, Das Pedras, Pão, com Henrique Pereira dos Santos, e Portugal Possível, com Álvaro Domingues e Rui Lage, ambos pelo Museu da Paisagem – e que ao todo conta com participações em “praí 100” publicações, continua a deslumbrar-se com o país. E se a fotografia lhe serve para dar um sentido à vida, é na palavra que encontra a linguagem mais poderosa, um legado em grande parte inspirado pelo pai, o poeta Ruy Belo.

Olhando para este livro, Paisagem Portuguesa, surpreendeu-o de alguma maneira o conjunto final?

Não me surpreendeu nada. Conheço o país como a palma da minha mão. Às vezes, à noite, já depois de apagar a luz, viajo por sítios onde tenho estado. Depois a reação das pessoas é que…

