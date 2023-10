Dubai: ir, parar, ficar

3. Incrível e acessível

Visitar o Dubai Miracle Garden, um paraíso floral de 72 mil metros quadrados onde a estrela é um Airbus A380 coberto por 500 mil flores e plantas custa apenas 18 euros (grátis até aos 12 anos). A entrada no Museu Al Shindagha, para conhecer a história e tradições do Dubai, fica por 8,5 euros. Depois de mergulhar no passado, descubra o Aquário e Zoo Subaquático do Dubai, com mais de 33000 animais aquáticos e a maior coleção de tubarões-tigre de areia do mundo (a partir de 41 euros). E não volte ao aeroporto sem visitar o Museu do Futuro, o ícone arquitetónico do Dubai que projeta o futuro da sociedade através da ciência e tecnologia (desde 36,95).