Foi uma fantasia extravagante que durou um ano e meio, mas viverá para a eternidade. Ziggy Stardust nasceu, ou desceu à Terra, em 1972, morreu em cerimónia pública a 3 de julho de 1973, mas rivaliza em notoriedade com o seu próprio criador. Ziggy Stardust é, provavelmente, o único alter ego musical cuja morte é assinalada (por isso escrevo sobre ele), mas também é o único que atingiu uma dimensão tão grandiosa que lhe garantiu a emancipação. Depois da sua “morte”, a vida artística de Bowie continuou com vários disfarces, mas a sombra Ziggy Stardust permaneceria e ainda hoje o personagem é celebrado como herói.

Bowie já tinha uma carreira quando criou Ziggy Stardust, até já tinha tido outro alter ego, o Major Tom de “Space Oddity”, e também já tinha brincado com ambiguidade de género nas capas de The Man Who Sold The World e Hunky Dory. Nesse sentido, a personagem Ziggy Stardust não parecia particularmente disruptiva. Nem sequer a temática sci-fi era novidade. O que tornou Ziggy especial foi a exímia concretização do conceito e o eco que teve, e continua a ter, no público.

Ziggy era uma estrela rock alienígena, um “Starman” andrógino que chega à Terra para anunciar o apocalipse iminente e que acaba por sucumbir, vitima do seu próprio ego e da adulação dos fãs. Era suposto ser um comentário à sociedade do espectáculo e ao culto das estrelas, também uma tentativa de fazer uma afirmação artística que combinasse teatro e rock, e estivesse nos antípodas do universo hippie e das calças de ganga que se tinham tornado num insosso uniforme da juventude. Bowie queria ser excessivo, provocador, diferente e queria dizer aos outros que também podiam sê-lo. A mensagem passou no momento em que atuou com os Spider From Mars no “Top Of the Pops”, em 1972, mudando a vida de milhares de adolescentes e jovens adultos que, tendo já sido iniciados nos brilhos do glam rock por Marc Bolan e T Rex, viram em Ziggy Stardust o profeta de um novo mundo, colorido, pleno de liberdade e sem tabus. Nesse momento, na TV, o conceito de Ziggy Stardust enquanto figura mítica com poderes galvanizadores, estava cumprido, mas, para isso resultar, a personagem criada por Bowie tinha sido construída e depurada ao pormenor.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.