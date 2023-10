Há anos que Jon Fosse consta na lista de favoritos ao Nobel da Literatura e, em 2023, a Academia Sueca concedeu alinhar-se com as casas de apostas. O autor norueguês, com uma obra multifacetada, traduzida em mais de 40 línguas, que vai da escrita teatral aos romances, ensaios e livros para crianças, foi distinguido esta quinta-feira pelas “suas peças e prosa inovadoras que dão voz ao indizível”.

“Toca-nos tão profundamente. Quando lemos uma obra dele temos de continuar”, disse Anders Olsson, presidente do comité do Nobel para a literatura, após o anúncio, destacando a “a proximidade da sua escrita”. “Toca nos sentimentos mais profundos, nas inseguranças, incita questões de vida e morte, coisas com que todos os humanos se confrontam. Chega muito longe e tem um impacto universal no que escreve. Não importa se é drama, poesia ou prosa, é o mesmo tipo de apelo a essa humanidade básica”.

O silêncio, o sentido da vida, a sombra, a solidão o suicídio. Com tudo isto, todos os nossos demónios, nos confrontava o ator José Raposo sobre uma cama de de ferro supensa na escuridão cerrada, há uns meses, no Teatro da Politécnica, em Lisboa. As palavras de Jon Fosse, agora laureadas com o maior dos galardões, há muito que nos lançam para a vertigem, encenadas no teatro.

