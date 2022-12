Desapareceu-lhe a carne. Desapareceu-lhe o sexo, o afeto, o amor, desapareceu-lhe o contacto íntimo e genuíno com os outros. A Asle resta-lhe pintar o mundo. Desenha-o e apaga depois as personagens delineadas, deixando um espaço vazio, por ocupar, àquele momento e àquele espaço que fixou na tela com o grafite. Porque aquele momento e aquele espaço eram demasiado belos para passarem por entre as gotas da chuva. Ou então, demora-se sobre a intersecção de duas grandes linhas, que teimam em não formar uma cruz, como a de Cristo.

Dividida por sete capítulos reunidos em três livros, o norueguês Jon Fosse escreve a história de um pintor alheado da vida como um anjo que observa à parte, um pintor que não se considera detentor de grande talento mas que a vida se encarregou de o empurrar numa direção que lhe permite subsistir – e bem – daquele ofício. Em Portugal, acaba de ser lançado o primeiro dos três volumes, O Outro Nome – Septologia I-II, pela Cavalo de Ferro.

Na verdade, trata-se de uma variação da cruz de Cristo aquela que Asle está a tentar pintar na tela e cujo processo atravessa os três livros. Esta variante é uma cruz na diagonal, a cruz de Santo André, um dos mais dedicados apóstolos de Cristo, que, por martírio, quis ser crucificado como o seu profeta, mas pediu para que o cepo fosse enviesado, em formato de X, por considerar não ser digno de morrer de forma exatamente igual à de Cristo. De forma análoga, na sua septologia, Jon Fosse não se atreve a designar o traço de Asle a pintar o mundo como a mão de Deus. Deus é uma palavra demasiado grande.

▲ A capa da edição portuguesa de "O Outro Nome — Septologia I-II", de Jon Fosse (Cavalo de Ferro)

