Epilepsia: sim, é possível levar uma vida normal

De acordo com Pedro Guimarães, quando o diagnóstico surge em idades jovens, é possível que possa “comprometer a independência tão esperada nesta faixa etária, condicionando a progressiva independência face aos cuidadores e educadores, podendo retroceder e ser substituída por superproteção, o que pode resultar em consequências psicológicas e dificuldades relacionais”. Outras situações que podem ter também grande impacto prendem-se com a eventual “restrição de condução de veículos, dificuldade de empregabilidade, restrições laborais e incompreensão por parte da entidade patronal”, identifica o especialista.

Já em idades mais avançadas, “a epilepsia pode acrescentar mais isolamento, agravar eventual disfunção cognitiva e ainda favorecer quedas e as suas consequências”, explica.

Maior risco de quedas e hematomas

Sabe-se que as pessoas com epilepsia tendem a registar mais fraturas e hematomas como consequência das lesões ocorridas durante as crises epiléticas, em comparação com as pessoas que não têm epilepsia. Considera-se igualmente que o seu risco de morte prematura é até três vezes superior face à população em geral, nomeadamente, devido a quedas, afogamentos, queimaduras e convulsões prolongadas.

Pedro Guimarães confirma o risco, porém, realça que este “é extremamente variável e não deve ser generalizado, pois existem diferentes fatores que, uma vez presentes e conjugados, determinam um espectro de risco extremamente alargado”. É o caso da idade, existência de outras doenças, grau de controlo da epilepsia, causa e tipo de epilepsia, e ainda padrão circadiano das crises, ou seja, se estas ocorrem quando a pessoa está acordada, a dormir ou em ambos os estados.

Acima de tudo, e de forma a minimizar os possíveis impactos negativos, o especialista defende que “é fundamental manter uma boa comunicação com a pessoa com epilepsia, privilegiando-se a empatia e garantindo-se tempo para dúvidas e questões que necessitam, numa primeira abordagem, de ser tranquilamente explicitadas”.

Tratamentos eficazes disponíveis

Por apresentar resistência aos fármacos para tratar a epilepsia, a solução encontrada para que Maria Fernanda Rodrigues pudesse controlar a doença e viver sem crises foi a cirurgia, e o resultado foi exatamente o esperado: “Neste momento, não digo que faça aquilo que não fazia antes, pois sempre tentei e fiz de tudo, mas o sentimento agora é: vá eu onde for ou esteja com quem estiver, não sinto o receio de vir a ter uma crise, nem de preocupar quem estiver perto de mim, nem de me molestar ou ferir. Acho que é mesmo uma sensação de liberdade.”

Com efeito, há que encontrar o tratamento certo para cada doente em particular, uma vez que, como explicita Pedro Guimarães, “o espectro de resposta à terapêutica é extremamente variável”. “Temos epilepsias cujo início de terapêutica é questionável, epilepsias que se controlam muito facilmente com um único fármaco anticrise epilética, e outras que necessitam de mais do que um. No outro extremo, que corresponde a cerca de um terço das epilepsias, o controlo não é obtido com medicamentos, devendo ser ponderadas alternativas não farmacológicas onde se incluem a cirurgia e outras modalidades como técnicas de neuromodulação e dieta cetogénica”, enumera. Nas palavras do médico, estas diversas opções disponíveis “têm o propósito de oferecer à pessoa com epilepsia o melhor controlo de crises e, se possível, um controlo absoluto, de forma que se garanta máximo benefício na qualidade de vida”.