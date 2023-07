Colaborar, mas com limites. Lutar contra a bipolarização. E evitar a tentação de entrar num Governo, se a hipótese se colocar. A esquerda portuguesa dedicou-se a olhar para o mapa político espanhol depois das eleições deste fim de semana, que trouxeram a Pedro Sánchez a necessidade de replicar o modelo português a que sempre teceu rasgados elogios — a geringonça — para poder formar governo. E retirou as lições possíveis, a aplicar num futuro em que volte a haver eleições no horizonte — um futuro ao qual o pedronunismo, convicto de que a era das maiorias absolutas pode estar para acabar, também já faz contas.

A esquerda com maior peso no parlamento espanhol — e que está representada no governo — não saiu propriamente bem na fotografia de domingo: distraída por uma série de violentas guerras fratricidas, a coligação Sumar perdeu deputados em relação aos assentos que o precursor, o Unidas Podemos — partido irmão do Bloco de Esquerda –, tinha; o próprio PSOE, que pode conseguir formar governo, reforçou a sua votação mas ficou ainda assim em segundo lugar, precisando agora dos independentistas catalães para se manter no executivo.

Deste lado da Península Ibérica, a esquerda retira uma primeira conclusão: negociar entradas em futuros governos ao lado dos socialistas — uma ambição que o Bloco de Esquerda chegou a assumir sem pudores, durante o pico da geringonça — parece mais um presente envenenado do que um caminho desejável para conquistar uma muito desejada influência política.

