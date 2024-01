Catarina Salinas (Kate para os amigos) e Ed Rocha Gonçalves gostam de reviver as ilusões e as fantasias do amor de loca juventud. Se o título do tema dos Buena Vista Social Club poderia resumir o que lhes vai na alma juvenil, também é verdade que os Best Youth – cujo nome se confunde com a obra prima de Marco Tullio Giordana, La meglio gioventù (A Melhor Juventude, filme de 2003) – não se querem apenas recostar no divã a despejar memórias como se tudo na sua música funcionasse em flashback.

“O que nos entusiasma é, ao mesmo tempo que estamos a fazer o exercício de olhar para o passado, ver o que é que os nossos parceiros fazem com o formato canção de hoje em dia”, diz Ed Rocha Gonçalves, que recentemente andou fixado em SZA e no trabalho que o produtor Loss Hendrix fez com Good Days. No fundo, o que os move criativamente é a fusão entre a música “que parece muito antiga” com as abordagens técnicas do presente. “Espero que se sinta um bocadinho dessa mistura no nosso disco.”

Não há dúvida de que se sente. Everywhen, álbum que é editado a 19 de janeiro, é uma peça retro que tanto tem de Wham! como de The xx, de Kate Bush e de Billie Eilish. As referências ora se cruzam entre temas, ora se manifestam na mesma canção: é só escutar Ace of Pleasure para sentir uma entrada à Cyndi Lauper (True Colors) que, mais à frente, desagua numa fórmula a la Daft Punk, com a repetição dos versos “I can’t control myself” a lembrar Get Lucky.

