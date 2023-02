Aconteceu em vários países e Portugal não seria exceção: depois da publicação do relatório final da comissão independente que ao longo do último ano estudou a realidade dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica portuguesa, várias vozes ligadas à ala mais conservadora da Igreja começaram a mobilizar-se para tentar minar a credibilidade do documento.

Em artigos na imprensa, publicações nas redes sociais e até nos púlpitos das igrejas, diferentes figuras, com mais ou menos destaque público, têm vociferado contra o relatório da comissão, repetindo alegações de falta de rigor científico, afirmando que a Igreja está a ser vítima de uma suposta perseguição movida pelo anticlericalismo, forçando uma associação (anti-científica) entre pedofilia e homossexualidade e chamando até o Anticristo para o debate.

São opiniões individuais, que contrastam com o posicionamento oficial dos bispos portugueses na sequência do relatório, que foi de reconhecimento dos crimes cometidos no interior da Igreja e de pedido de perdão às vítimas — mas basta navegar por um conjunto de blogues e páginas em redes sociais para constatar a existência de uma rede conservadora que se opõe, muitas vezes, à própria hierarquia eclesiástica portuguesa.

