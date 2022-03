Fernando Medina. "Novas Oportunidades" no passado e agora

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No final de setembro passado assumiu a derrota autárquica em Lisboa como pessoal e intransmissível e tornou-se invisível — até na campanha eleitoral. Esteve na sombra e emergiu logo no dia seguinte à maioria absoluta, numa entrevista na RTP. Nessa altura já corria que podia ser o homem que António Costa queria para as Finanças — já o tinha escolhido, anos antes, para liderar o pelouro das Finanças na CML. Agora Medina, incontornável no círculo de confiança de Costa, estava disponível para o Ministério onde o líder o queria.

A sua experiência em governos cravou-se sobretudo ao lado de José António Vieira da Silva, de quem foi secretário de Estado em dois ministérios diferentes. Quando esteve no Emprego, Medina lançou um programa que estava em todos os cartazes da governação Sócrates, o de formação para adultos “Novas Oportunidades”. Mais de 15 anos depois é ele mesmo que tem uma nova oportunidade de voltar ao palco político, tão pouco tempo depois de um desaire eleitoral que deixou o PS em choque.

Qual o seu currículo?

É economista de formação, licenciado pela Faculdade de Economia do Porto e Mestre em Sociologia Económica, pelo ISEG. Já não é a primeira vez que Fernando Medina pisa um Governo, embora o tenha feito noutras áreas: foi secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional, entre 2005 e 2009, era o ministro José António Vieira da Silva; em 2009, no segundo Governo de Sócrates, transitou com o ministro para outro gabinete, o da Economia, onde assumiu a Secretaria de Estado da Indústria e do Desenvolvimento, até 2011.

Todo o país ficou a saber que é quadro da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal quando em setembro do ano passado ficou subitamente desempregado, voltando a essa função. Tinha acabado de perder surpreendentemente a Câmara de Lisboa, deixando o PS em estado de choque numa noite eleitoral de má memória para Medina. Mas a travessia do deserto político durou pouco.

No seu currículo já contava com uma passagem pelo gabinete de primeiro-ministro de António Guterres, como assessor para a educação e, depois, como assessor para os assuntos económicos. Mas foi na Câmara de Lisboa que passou a ser mais conhecido, sobretudo na fase em que foi presidente (entre 2014 e 2021), já que antes disso era um discreto número dois de António Costa que lhe entregara o pelouro das Finanças. Agora atribui-lhe a mesma função mas em forma de Ministério e com um domínio mais extenso do que aquele que é gerido nos Paços do Concelho.

Qual o seu percurso político?

A sua atividade política junto do PS intensificou-se quando participou no Movimento Imaginar Portugal, um clube de reflexão política do PS composto por jovens quadros ligados à academia onde constavam nomes como Miguel Cabrita (que é ainda secretário de Estado do Emprego) ou Pedro Adão e Silva (que foi nomeado agora ministro da Cultura), sob a promoção de Eduardo Ferro Rodrigues que na altura era o líder do PS. Mariana Vieira da Silva também passou pelo Movimento.

Medina já entrou tarde para o PS, não é um socialista da “jota”. Entrou só depois da demissão de António Guterres, em 2001. O seu trabalho, mesmo em gabinetes de Governo, foi sempre discreto. Passara pelo gabinete do primeiro-ministro Guterres como assessor para a educação e, depois, como assessor para os assuntos económicos.

Em 2009 o líder José Sócrates escolheu-o para porta-voz do partido. Era um palco onde podia catapultar-se politicamente mas a função durou pouco já que a era Sócrates apenas duraria mais dois anos, com Medina a acabar por não ter muito tempo para se dar a conhecer. Nas legislativas que deram a primeira vitória a Passos Coelho, em 2011, o socialista assumiu o lugar de deputado na Assembleia da República e foi vice-presidente do grupo parlamentar, tendo pertencido à Comissão de Orçamento e Finanças e à Comissão de Acompanhamento do Programa de Assistência Económica e Financeira — que se reunia com a troika na altura da vigência do memorando de entendimento que o Governo de que fazia parte tinha assinado.

Mas só ficou no Parlamento até 2013. Chegaram as eleições autárquicas e com elas o convite de António Costa, de quem se aproximara entretanto, para integrar a lista do PS à Câmara de Lisboa. Atribuiu-lhe o lugar de número dois e o pelouro das Finanças e mais tarde, em 2014, quando Costa saiu para se candidatar às legislativas de 2015, Medina ficou como presidente.

Começou mais no círculo de Vieira da Silva, mas rapidamente entrou no de Costa onde é hoje uma figura importante, fazendo parte da sua direção no PS. Mantém relações com as mais variadas figuras dos governos PS e quando foi presidente da Câmara e Mário ,Centeno, ministro das Finanças não era nada estranho vê-los circular pela baixa da cidade depois de algum almoço. Consta que até faziam apostas sobre qual dos dois seria o mais reconhecido pelas pessoas com quem se cruzavam. Foram vizinhos (um nos Paços do Concelho e o outro no Terreiro do Paço) por cinco anos e a relação com Centeno era bastante próxima.

É uma das figuras que é apontada no PS como possibilidade para o futuro, o pós-costismo, com Pedro Nuno Santos como rival. A relação entre os dois, nos últimos anos, seguiu sem problemas, quando tiveram de falar sobre o dossier da TAP. Mas a rivalidade entre os dois existe e será um foco ver como se desenvolve a dinâmica entre os dois, já que Pedro Nuno tem no currículo o ataque mais duro a um colega do Governo. Em setembro passado, o ministro das Infraestruturas atirou-se ao seu colega das Finanças, João Leão, a propósito do atraso na aprovação do plano de orçamento da CP. Medina será o próximo alvo?

Qual a experiência na área de governação?

O percurso político de Medina não pode ser dissociado do de Vieira da Silva, ex-ministro das pastas do Trabalho, da Segurança Social e, mais tarde, da Economia. Os dois conheceram-se durante a preparação do programa eleitoral do PS para as legislativas de 2005, que Sócrates venceu com maioria absoluta.

Quando, nesse ano, Vieira da Silva é convidado a assumir o Ministério do Trabalho e da Segurança Social chama Medina para seu secretário de Estado, com o pelouro do Emprego e da Formação Profissional. A pasta da formação não lhe era totalmente nova, já que Medina assessorara para essa área (e a educação), anos antes, o então primeiro-ministro António Guterres.