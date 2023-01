Esta passagem de ano foi diferente para Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República teve de cancelar o mergulho de mar que costumava dar às primeiras horas do dia 1 de janeiro, já que estava em Brasília, uma cidade sem costa marítima, para assistir à tomada de posse de Lula da Silva. Ainda assim, o chefe de Estado arranjou uma alternativa e antecipou a tradição — mergulhou nas águas do Lago Paranoá no dia 31 de dezembro. A passagem pelo Brasil de Marcelo teve ainda um outro momento caricato, foi barrado à porta da residência oficial da presidência brasileira, o Palácio da Alvorada.

Marcelo viajou para Brasília dia 30. À chegada ao hotel onde ficou hospedado, o Presidente da República confessou que no Brasil respira “sempre um ar familiar” e apressou-se a revelar alguns pontos da agenda aos jornalistas, revelando que tinha marcado um jantar no final de dia 31 com representantes de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e também um almoço com o rei espanhol no dia 1. Para além disso, o chefe de Estado anunciava que Lula da Silva estaria em Portugal em abril do próximo ano, destacando que as relações entre as duas presidências “estavam a começar muito bem”.

A agenda de Marcelo da manhã do dia 31 não foi tornada pública. Aos jornalistas, o Presidente da República apenas reagiu à notícia da morte de Bento XVI. No entanto, a meio da tarde, o jornal Metrópoles dava conta de que o Presidente da República tinha nadado no Lago Paranoá, na orla do Brasília Palace Hotel, sob a supervisão de uma equipa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). À CNN Brasil, as autoridades detalhavam que foram acionadas para “supervisionar e auxiliar na segurança” do chefe de Estado, acompanhando-o num “momento de lazer”.

