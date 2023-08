Gerard Ryle: "Putin achou que os Panama Papers eram um truque da CIA"

“Dizemos aos nossos mecenas que divulgaremos o que apurarmos, mesmo que comprometa a nossa avó”

O impacto deste trabalho coloca questões sobre o modelo de jornalismo que praticamos, sobretudo num momento em que a falta de financiamento se conjuga com um certo desinteresse do público pela informação?

Temos de saber fazer autocrítica e pensar se o desinteresse do público, e até a sua desconfiança, não se deve ao facto de fazermos muitas vezes um jornalismo que não interessa às pessoas.

Como pode ser financiado o jornalismo de investigação, que precisa de tempo e de meios humanos?

Estou convencido que fomos bem sucedidos com este trabalho porque desenvolvemos um modelo de jornalismo sustentável, baseado na partilha de informação e na otimização de recursos. Mas também temos de ser realistas e compreender que este modelo só pode ser aplicado em circunstâncias específicas. Acredito que temos de pensar mais na relevância do nosso trabalho para o bem comum e de explicar às pessoas o que se está a passar no mundo porque a maior parte não percebe toda a complexidade do panorama. E isso fá-las sentir-se injustiçadas. Geralmente somos muito apaixonados pelo que fazemos, temos de mostrar essa paixão às pessoas. Também temos de fazer um uso mais sábio da tecnologia e não ter medo dela — ela é nossa aliada.

Como se processa o financiamento das investigações realizadas pelo Consórcio que dirige?

Temos mecenas, alguns dos quais pessoas com muito dinheiro. Mas fazemos questão de lhes dizer que a nossa informação é isenta e que divulgaremos o que apurarmos, mesmo que comprometa a nossa avó.

Sempre quis ser jornalista?

Não tinha esse sonho, mas comecei a trabalhar num pequeno jornal sobre casos de polícia.

O que costumava ser uma boa “escola” de reportagem…

Sem dúvida, mas também é muito fácil cometer erros. Mas foi o caminho que percorri, um caminho de anos.. Só em filmes de Hollywood, como Os Homens do Presidente, é que um estagiário se transforma automaticamente em jornalista de investigação.

