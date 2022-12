Graça Freitas já comunicou ao ministro da Saúde que pretende abandonar a liderança da Direção-Geral da Saúde (DGS) em vez de renovar o mandato até 2027. A intenção da atual diretora-geral da Saúde era sair efetivamente do cargo já no dia 31 de dezembro, último dia do mandato de cinco anos que está a concluir neste momento, mas chegou a um acordo com Manuel Pizarro: ficará na liderança da DGS até ser oficialmente substituída, cumprindo as regras da administração pública que não a deixam sair do cargo sem ser substituída. Vai, por isso, dar tempo ao Governo para encontrar uma solução no início do próximo ano.

Em declarações ao Observador, o Ministério da Saúde confirmou que Graça Freitas já tinha “formalizado junto da tutela a sua vontade de não renovar a nomeação” e que “está assegurada a permanência no cargo até à sua substituição, agradecendo o Ministério da Saúde a disponibilidade demonstrada pela diretora-geral da Saúde no término do seu mandato e todo o empenho e dedicação na liderança da Direção-Geral da Saúde ao longo dos últimos anos, de um modo especial na resposta à pandemia, a maior crise global de saúde pública do último século”.

Até à substituição de Graça Freitas podem acontecer dois cenários: apontar alguém que entrará em regime de substituição, rendendo-a enquanto se espera pelo nome definitivo; ou manter a atual diretora de forma interina enquanto se espera pelo resultado do concurso da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Público (CReSAP), que escolhe as três pessoas com melhores condições de idoneidade e competência técnica entre os candidatos, para que depois o ministro da Saúde escolha uma delas. No caso de ser colocada outra pessoa em regime de substituição, ela não fica excluída, podendo vir a ocupar o cargo de forma definitiva, depois de passar todas as fases do concurso.

O Ministério da Saúde não esclareceu ao Observador qual dos caminhos será adotado, mas sublinha que “a designação do futuro titular do cargo de Diretor-Geral da Saúde seguirá a tramitação legal, em obediência às regras de recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção superior da Administração Pública”. Também não detalha se no perfil que se procura se dará alguma relevância especial ao facto de o estado de pandemia ainda não ter ainda terminado: “A escolha será naturalmente efetuada dentro de um perfil que se enquadre no quadro das competências da DGS, onde sempre estiveram presentes as responsabilidades da Autoridade de Saúde Nacional na resposta a emergências sanitárias e de saúde pública”.

