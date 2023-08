Poucos dias depois da notícia da morte de Yevgeny Prigozhin, vários familiares de combatentes da Wagner reuniam-se à porta do escritório da empresa na cidade russa de Goryachy Klyuch, uma das principais bases daquela milícia. Traziam muitas incertezas sobre o futuro e queriam fazer perguntas aos responsáveis. “A Wagner foi decapitada. O que fazemos agora?”, perguntava a mulher de um dos mercenários, que foi ouvida pelo Washington Post no local. “Rezo a Deus para que a empresa encontre um novo líder que valha a pena.”

Nos grupos de Telegram da Wagner, as perguntas também têm surgido em catadupa. E a resposta tem sido sempre a mesma: “Até que as circunstâncias do incidente sejam esclarecidas, pedimo-vos que não cedam a provocações e sejam pacientes. Os empregados e os departamentos da empresa continuam a trabalhar.”

