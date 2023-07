O Movimento Alternativa Socialista (MAS) está numa espécie de processo de implosão interna com membros da direção a trocarem acusações em público, com comunicados alegadamente oficiais que não representam todos os dirigentes e com cada lado a contar uma versão diferente dos acontecimentos. Há desde acusações de “sequestro” dos materiais do partido (das redes sociais à conta bancária) a uma “ação destrutiva contra a liderança histórica” que levou André Pestana a abandonar o partido que ajudou a fundar em 2013.

A saída do líder do STOP foi a gota de água num copo que há muito estava cheio e que destapou uma guerra interna que se vinha a cozinhar no seio da direção do MAS: de um lado nomes como André Pestana e Gil Garcia, que se descrevem como “dirigentes históricos”, do outro Renata Cambra, porta-voz do MAS, que tem sido o rosto do partido e que se destacou no debate dos partidos pequenos quando foi candidata às eleições legislativas.

Quando o principal impulsionador das manifestações de professores dos últimos tempos anunciou que se ia demitir do MAS, numa altura em que fazia parte da Comissão Nacional composta por 11 membros, acusou “um grupo” do partido de ter lançado uma “ação destrutiva contra a liderança histórica do partido e contra militantes que têm estado na primeira linha das grandes lutas laborais”. Tal como Gil Garcia, um histórico da política de esquerda em Portugal, André Pestana faz parte dessa tal liderança histórica por ser um dos fundadores do MAS, o partido que foi legalizado pelo Tribunal Constitucional em 2013.

