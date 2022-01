Há 450 anos, Luís de Camões deu "Os Lusíadas" à Língua Portuguesa e transformou-a

Entre a História e a Poesia

A tese de que o centro do poema não é a viagem ganha força com o elenco de personagens “Albuquerque Terríbil, Castro forte” que surgem depois desta viagem. A associação da glória lusitana também à conquista – os Lusitanos “a quem Neptuno e Marte obedeceram” – que só virá depois da viagem do Gama ajuda-nos a perceber que o que está em causa é, de facto, mais do que aquela gesta concreta. Esta, aliás, parece menorizada pela própria intervenção divina. As grandes tempestades decididas nos bastidores do Olimpo, a intervenção de Vénus e de Baco, fazem daqueles que deviam ser os heróis uma espécie de joguetes de fortuna.

Foi esta ideia que levou Eduardo Lourenço, num exagero de desconstrução que não nos parece aceitável (embora tenha o seu quê de compreensível), a olhar para Os Lusíadas como uma epopeia do desejo, em que o grande herói é o poeta. O tema d’Os Lusíadas seria a tentativa de alçar, por meio do canto destes feitos, a grande epopeia Lusíada ao nível das antigas. O herói seria, assim, o poeta, aquele que fixaria os Lusíadas na glória, uma glória que só viria com os versos, que ainda não existiria de facto.

Ora, embora esta transformação pós-moderna do poema num relato sobre a própria poesia nos pareça excessiva, é bom acentuar a estranheza deste épico de herói ambíguo e tema variável. Estamos em crer que não haverá na poesia clássica nenhum comandante tão pouco ativo como Vasco da Gama, nem nenhum momento histórico que ao mesmo tempo se apague entre um passado e um futuro de igual glória. Note-se que, no poema, nem o propósito da viagem ou os motivos para que se torne tão famosa são claros. Umas vezes o grande feito é dar “novos mundos ao mundo”, noutras é o ir-se “dilatando/ a fé e o Império”, numas é a chegada à Índia, noutras o caminho, em que se vão derrotando “as terras viciosas” e conhecendo os segredos da Natureza e do mar. Há uma espécie de articulação entre a providência e a ação – de tal modo que as ações dos deuses em favor da tripulação portuguesa os torna insignes – e entre a ação individual e coletiva que faz do estudo da ideia de História e de poder aspetos centrais na compreensão d’Os Lusíadas. Daí que os estudos de Borges de Macedo e de Martinho de Albuquerque (História e doutrina do poder n’Os Lusíadas e A expressão do poder em Luís de Camões) nos pareçam de capital importância. O poder, isto é, a influência dos grandes feitos de uns no carácter dos outros – ou o contrário, com o “fraco rei” que “faz fraca a forte gente” – e o modo como a boa-vontade da fortuna eleva os homens, dado que só os grandes homens se mostram merecedores dos favores dos deuses, é um dos grandes temas d’Os Lusíadas.