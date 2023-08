Há 30 anos que Paredes de Coura se diz com as letras todas. “Não é ‘Côra’, alerta um rapaz do staff, ferido com a ausência de uma vogal que tende a ser cruelmente silenciada quanto mais para sul descemos no país. Esse mesmo país que há 30 anos nem sabia que Paredes Coura existia, não fossem uns miúdos, entediados até aos ossos, terem tido a peregrina ideia de trazer o rock para a sua vila.

Com o rock vieram os melómanos mais acérrimos, aqueles que não se importavam de andar horas e horas às curvas pela nacional para chegar a um sítio perdido no mapa que lhes prometia um bocado de terra para acampar, umas cervejas frescas e a dose certa de mosh para desentorpecer os corpos.

Alguns aqui estão, trinta anos volvidos, já com filhos a dançar na relva, cabelos grisalhos cheios de histórias para contar, talvez revivendo o entusiasmo que foi ver em 1997 a primeira banda grande confirmação estrangeira a pisar as margens da Praia Fluvial do Taboão: na altura, os Rollins Band puseram João Carvalho, um dos fundadores e diretores do festival, a chorar. É bem provável que não tenha sido o único.

