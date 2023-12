Apresenta-se como o candidato da moderação e é essa a bandeira que agita contra Pedro Nuno Santos, que acusa estar agora a fazer uma “operação de cosmética” para apelar ao eleitorado do centro. Com pouco sucesso: “Já não é possível alterar esse posicionamento, basta andar na rua”, sentencia José Luís Carneiro.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sob Escuta”, o candidato à liderança do PS admite, ainda assim, a sua surpresa por ter visto alguns dos “moderados” do PS a passarem para o lado de Pedro Nuno Santos, acusa camaradas de partido de fazerem “flic-flacs com mortal à frente e atrás” e ironiza sobre as justificações dadas por Álvaro Beleza sobre esse apoio: “Talvez se eu tivesse ligado primeiro tivesse merecido” esse apoio.

A sua visão para as questões orçamentais está alinhada com a de António Costa e Fernando Medina, apoiante da sua candidatura. Por isso defende as contas certas com unhas e dentes e deixa um aviso: não vai “prometer tudo a todos”, como, parece sugerir, Pedro Nuno Santos faz — até porque já fez as contas e só a promessa de recuperar o tempo de serviço das carreiras congeladas na Função Pública custaria mil milhões de euros em despesa. Ainda assim, compromete-se a encontrar uma fórmula para alargar o Complemento Solidário para Idosos a mais 160 mil pessoas.

