No ecrã vemos um jogo macabro. Quatro jovens mulheres, todas da mesma família, na mesma sala. Uma delas finge que morre e o objetivo é enrolá-la num lençol, de forma perfeita. Há risos próprios da tenra idade, num cenário que tem pouca ou nenhuma graça. Nesta família árabe da Tunísia, nem tudo o que parece é, mas tudo o que vemos faz parte do passado de quem viu o Estado Islâmico levar metade das irmãs. Quatro Filhas, meta-documentário realizado por Kaouther Ben Hania, já nomeada em 2020 aos Óscares pelo filme The Man Who Sold His Skin, estreia-se esta quinta-feira nas salas de cinema em Portugal, depois de um longo e frutuoso 2023, com passagens marcantes por diferentes festivais como o de Cannes.

A história é a de Olfa Hamrouni, mãe de corpo inteiro, forte, violenta, independente, que viu duas das suas filhas, Rahma e Ghofrane, juntarem-se ao Daesh em 2016. Ficaram Tayssir e Eya e, com elas, uma dor intensa, difícil de explicar, difícil de ser ultrapassada, que se imiscuiu no seio daquela família, toda ela em feminino. Toda ela em luta e na procura do que é ser mulher naquele contexto.

Estamos perante um documentário, sim, mas desconstruído do início ao fim, que tira o tapete a todas as convenções: com recurso a atores, o filme vai reconstituir, ponto por ponto, a vida destas três mulheres. Só que, neste caso, as filhas de Olfa — e a própria — sabem muito mais sobre a história do que quem a vai supostamente representar. Vão voltar a vivê-la. Esse ponto por ponto vai levar toda a gente naqueles décors ao limite emocional. Relembrar pode ajudar, mas o processo recupera sempre a dor. Regressar aos momentos em que Olfa tinha de ter sexo com o marido quando não queria; quando cada uma das filhas procurava emancipar-se, face à família ou a favor de uma radicalização; quando a religião era ditadura ou instrumento de discussão. A reconstrução é crua, recorre à palavra seguida da ação, chama o ator ou atriz convidados, que interpretam personagens reais desta tragédia, sem guião, numa espécie de terapia em direto, na qual até o espectador é levado a decidir de que lado está.

