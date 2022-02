Karla Campos e o regresso do ID No Limits: "Música online? Vídeos e ecrãs já são o nosso dia-a-dia. Restam-nos os concertos ao vivo" 

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desde a anterior edição passaram-se quase três anos. O mundo ficou do avesso, culpa de uma inesperada pandemia. E os festivais de música assemelharam-se ao longo desse tempo a uma miragem: em dois anos foram acontecendo alguns, muito poucos e (para preservar a saúde pública) com restrições acentuadas na forma como podiam ser fruídos.

Também por isso aquilo que se irá ver esta semana no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais, parecerá novo: gente a dançar, a beber, a cantar na plateia acompanhando artistas em palco, sem máscara na cara. E gente a assistir a concertos já não apenas dos seus músicos nacionais de eleição — aqueles que foram tentando, nas brechas da pandemia, ir atuando ao vivo quando possível — mas de músicos internacionais, como Rejjie Snow, Greentea Peng, Lex Amor, Moses Boyd, Major League DJz, Jarreau Vandal ou Shygirl, por exemplo.

O ID No Limits não é o primeiro festival a regressar desde que a música ao vivo começou a confinar em Portugal. Já voltara o açoriano Tremor ou o lisboeta Iminente, por exemplo, trazendo ambos lampejos de uma velha normalidade bem mais reconfortante do que o assustador (e muito propalado) “novo normal”.

Mas até pelo contexto temporal o momento parece simbolicamente especial: entre esta quinta-feira, 24 de fevereiro, e a madrugada de sábado para domingo, 26 para 27, três anos e três adiamentos depois (duas datas em 2020 e uma em 2021 que a Covid-19 não permitiu), o ID No Limits regressa. Pela primeira vez desde 2020, será possível entrar num festival de música sem certificados e sem testes. O setor, como o país, parece libertar-se agora, à procura de um futuro diferente.

De Regula a Nenny e Rita Vian: o cartaz do ID No Limits ↓ Mostrar ↑ Esconder Na primeira edição pós-pandémica de um festival que tem um público maioritariamente jovem (algures dos 16 aos 30 anos), estarão nomes internacionais, sim, mas também muitos artistas portugueses. A linha programática é o grande campo da chamada “música urbana”, com espaço para o hip-hop (e suas variantes, como o trap), o R&B, a soul eletrónica e os ritmos mais dançantes e festivos. Pelo festival vão passar históricos que têm estado mais na sombra nos últimos anos, como Regula, velhos especialistas na arte de fazer de dançar, como Branko, e artistas e bandas emergentes (em alguns casos, já muito populares) da música nacional, como Nenny, Tristany, Rita Vian, Pedro Mafama, David Bruno, Pedro da Linha, Mynda Guevara, Fumaxa (DJ set), Yakuza, L-Ali, Mazarin e DJ Dadda. Há ainda diferentes latitudes geográficas (da África do Sul à Argentina, EUA e Holanda) representadas num festival que aposta forte em artistas britânicos e que tem cinco palcos, um dos quais o “Cascais Silent Disco”, em que cada espectador dança ao som de um de dois DJ sets que pode ouvir nos seus headphones.

Foi precisamente no Centro de Congressos do Estoril (CCE) — mas num CCE ainda por adaptar ao cenário festival — que encontrámos Karla Campos, esta segunda-feira. Em entrevista a diretora do ID No Limits projeta a muito aguardada edição do festival, fala sobre como viveu dois anos de pandemia enquanto promotora de festivais e recorda o seu percurso na indústria da música portuguesa, que incluiu a criação e lançamento de festivais como o EDP Cool Jazz, o Sumol Summer Fest e o Lisboa Dance Festival.

“Nunca deixei de pensar que seria possível voltar a fazer festivais”

Depois de três adiamentos e dois anos de pandemia, o ID No Limits vai acontecer esta semana. Chegou a duvidar que fosse possível voltar a fazer o festival nos moldes em que vai acontecer?

Nunca deixei de pensar que era possível haver música ao vivo. Também nunca aderi a nenhum projeto de música online nem nada que se parecesse. O slogan da Live Experiences é “creating new emotions” e novas emoções só se criam ao vivo. O que nos resta é ver concertos ao vivo, televisão já temos, vídeos e ecrãs no computador ou telemóvel já são o nosso dia-a-dia. Por isso, nunca deixei de pensar que seria possível voltar a fazer concertos e festivais. Mesmo durante a pandemia, em reuniões que tivemos com os nossos parceiros e concorrentes na APEFE [Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos], tivemos sempre o otimismo de pensar em alternativas para conseguirmos trabalhar.

Todos os projetos que existiram durante a pandemia foram resultado da persistência e esforço dos promotores junto do Governo, para conseguirmos fazer o que era possível dentro das regras possíveis. Foi sem dúvida a nossa persistência que fez com que a cultura pudesse continuar. Ainda bem que as coisas mudaram numa altura próxima da realização do ID No Limits. As restrições foram levantadas, mas antes de serem levantadas já tinha tido a confirmação — pelas regras que já estavam a ser praticadas há cerca de um mês — que era possível o festival acontecer.

Havia esse plano e essa hipótese, de fazer o festival com as regras que estavam anteriormente em vigor?

Sim. Até à semana passada estávamos a planear pedir certificado digital válido ou, em alternativa, que as pessoas trouxessem um teste negativo. Estávamos até a conversar aqui com a câmara de Cascais para se disponibilizar um posto Covid, para ajudar as pessoas que não tivessem certificado válido e não tivessem trazido um teste negativo válido. Estava tudo a ser tratado para que o festival pudesse acontecer com as regras que estavam previstas no país.

Como foi a vida de um promotor de festivais nestes dois anos?

Na Live Experiences, o que tive de fazer foi estar constantemente na conversa — via APEFE — com o Governo para saber o que podíamos fazer. Depois, localmente, falar com autarquias para validar se a câmara estava de acordo com os planos que tínhamos, ir falando com a delegada de saúde local… foi sendo feito esse diálogo e essa ligação com as entidades locais e institucionais, quer da saúde, quer da Proteção Civil, quer das próprias câmaras.

Depois de termos coisas adiadas, o que se tentava era assegurar que o espaço poderia estar disponível numa nova data para a qual o festival fosse remarcado. E a seguir começar a falar com os agentes dos artistas, olhar para agendas e ver se era possível manter os artistas numa nova data. Andámos nisto este período todo. Cada vez que nos aproximávamos da data agendada e não era possível, porque as condições não nos permitiam…