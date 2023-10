“Despe qualquer rapariga de borla.”

“Despe quem tu quiseres com o nosso serviço gratuito.”

“Temos a inteligência artificial mais poderosa de ‘deepfake’, poderás ver despida qualquer rapariga com apenas um clique.”

As aplicações estão disponíveis na internet, apresentam-se como ferramentas de edição de imagem e alegam que servem para alterar fotografias de qualquer pessoa, mas o mote e a imagem de exemplo sugere que se usem em fotografias de mulheres e raparigas — ao entrar nas páginas depara-se imediatamente com um cursor que se move automaticamente para baixo e para cima, despindo e vestindo uma figura feminina. Se as plataformas alegam, nos termos de utilização, não compactuar com atos ilícitos, as páginas de abertura configuram precisamente o contrário.

