Agnès Varda, Werner Herzog, Aki Kaurismäki, Wang Bing, mas também Leonor Teles, Edgar Pêra ou Maria Mire. Novos cineastas, realizadores consagrados, títulos portugueses e internacionais compõem a programação da 21ª edição do DocLisboa, revelada esta quarta-feira.

O festival de cinema, que acontece entre 19 e 29 de outubro, em Lisboa, propõe nove filmes portugueses na competição nacional (sete em estreia mundial). São eles: Clandestina, de Maria Mire; Em Ano de Safra, de Sofia Bairrão; Fogo no Lodo, de Catarina Laranjeiro e Daniel Barroca; Lucefece – Where There Is No Vision, the People Will Perish, de Ricardo Leite; e As Melusinas à Beira do Rio, de Mélanie Pereira, e as curtas Guarda Vieja 3458 Timbre 3/6, de Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes; Memories of a Perfect Day, de Davian-Maria el Khoury; Para Norte, de Rui Esperança; e This Night Has Opened My Eyes, de Francisco Valente.

Há ainda, além das habituais secções temáticas e retrospetivas, treze filmes na competição internacional — diz a organização que “traz o mundo inteiro a Lisboa”. Assim parece ser, olhando para o cardápio para os próximos dez dias.

