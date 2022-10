Este artigo faz parte de um conjunto de artigos setoriais que será publicado ao longo da semana em que Carlos Moedas assinala um ano de mandato à frente da câmara de Lisboa — o primeiro é sobre o lixo na cidade.

Caixotes do lixo, papeleiras, ecoilhas, ecopontos, varredores, cantoneiros. Cada vez que coloca um saco do lixo no respetivo contentor há todo um processo logístico que é ativado para que não se acumulem pilhas de sacos abandonados aqui e ali. Isto, pelo menos, na teoria. Neste primeiro ano, com Carlos Moedas ao leme da autarquia lisboeta, o executivo viu-se confrontado com as queixas e lamentos dos lisboetas que com a pandemia se desabituaram à constante de lixo por recolher na cidade. A reforma administrativa na área tem muitos anos, mas o interregno provocado pela pandemia e a retoma acelerada dos últimos meses, nomeadamente na área do turismo, vieram dificultar a vida à câmara municipal de Lisboa.

Carlos Moedas assinalou a data da eleição precisamente a prometer uma “reforma estrutural” na área da recolha do lixo e esta promete ser mesmo uma das principais dificuldades que terá de gerir, pelo menos, já neste segundo ano de mandato. O lixo promete não desaparecer, Carlos Moedas já prometeu “uma reforma estrutural” e, sem se comprometer com detalhes “antes de ouvir os presidentes de junta”, garante que ficará claramente definido a quem compete o quê na gestão das cerca de 900 toneladas de lixo produzidas todos os dias.

Mais 190 trabalhares e 10,2 milhões de euros nas freguesias para a higiene urbana, mas não foi ainda suficiente

