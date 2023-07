Mais de uma dezena de hospitais, pelo menos, têm os respetivos heliportos a funcionar sem a devida autorização da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC). Tal situação “é ilegal”, uma vez que os hospitais necessitam, segundo a lei, de uma autorização do regulador para operar voos de emergência médica. Ao Observador, fonte oficial da ANAC sublinha que nesses casos “o piloto é que se responsabiliza”.

Neste momento, apenas dois dos 37 heliportos de hospitais estão autorizados a operar pela ANAC: o do Hospital Beatriz Ângelo (em Loures) e o do Garcia de Orta (em Almada). No entanto, hospitais como o de Santa Cruz (em Carnaxide), os da Universidade de Coimbra, o de Braga, o de Leiria, o de Vila Real ou o de Faro admitiram ao Observador que utilizam os respetivos heliportos sem que a ANAC lhes tenha atribuído autorização para o efeito.

Dos três centros hospitalares da cidade de Lisboa apenas um recebe, atualmente, voos de emergência: o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), que agrega os hospitais Egas Moniz, São Francisco Xavier e Santa Cruz. É precisamente o heliporto deste último que está a ser utilizado, estando, segundo o CHLO, “em fase final de certificação com a ANAC”. Ou seja, não está autorizado.

