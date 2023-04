A manhã nasceu limpa, mas o barulho dos tambores e das buzinas era intenso e os manifestantes levantavam dezenas de bandeiras do Chega e do Brasil na Avenida D. Carlos I — rei que, aliás, estendeu o tapete a uma ditadura, a de João Franco, no início do século passado. Mas o protesto contra a presença de Lula da Silva, Presidente do Brasil, antes da sessão solene do 49.º aniversário do 25 de Abril não era o único motivo de muitos dos manifestantes que se foram ali juntando: a corrupção estava também no centro dos discursos que se iam ouvindo — seja corrupção no Brasil, com referências a Lula da Silva, seja corrupção em Portugal. “Qualquer dia temos o Sócrates a discursar”, dizia um dos manifestantes, com os olhos posto na Assembleia da República. E esta foi uma das frases mais ouvidas e que foi, aliás, repetida pelo líder da bancada parlamentar do Chega, Pedro Pinto, já depois do discurso do Presidente do Brasil dentro do Parlamento. “Corremos o risco de um dia ter José Sócrates a discursar no parlamento. Os outros partidos olharam de lado para o nosso discurso na Assembleia da República, mas nós não nos importamos”, disse aos manifestantes.

FILIPE AMORIM/OBSERVADOR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.