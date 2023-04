André Ventura já tinha feito o apelo, e na noite desta segunda-feira, véspera de 25 de Abril, assumiu que o protesto que o Chega tem convocado para terça-feira “será a maior manifestação de sempre contra um chefe de Estado” no país. As declarações foram feitas em entrevista à CNN Portugal. Ventura referia-se à visita de Lula da Silva e à intervenção que o Presidente do Brasil fará no Parlamento, antes das comemorações oficiais do Dia da Liberdade.

O presidente do Chega afirmou que receber a visita de Lula da Silva “é branquear a corrupção”, uma ideia que também já tinha defendido antes. A manifestação do Chega foi convocada para terça-feira, 25 de abril, em frente ao Parlamento. No mesmo local estão previstas mais três manifestações: apoiantes de Lula, apoiantes de Jair Bolsonaro, anterior Presidente do Brasil, e ainda do movimento Antifa, que reúne apoiantes da extrema esquerda.

Sobre a posição do Governo de manter o convite a Lula da Silva, apesar de toda a polémica que rodeou a visita, André Ventura frisou que “mais valia assumirem que querem em entrar em confronto” com o Chega. Além disso, mesmo “sem ter provas”, o deputado diz acreditar que toda a situação acontece “de propósito para gerar um conflito no 25 de Abril”, nomeadamente o facto de as quatro manifestações acontecerem no mesmo local.

O deputado do partido de extrema direita acusou ainda o Governo de querer “minorizar o Chega e humilhar uma parte do povo português”, embora frisando que esta é uma parte da população “que não se deixa humilhar”. Quanto à postura do seu partido, Ventura afirmou que, no 25 de Abril, saberá “respeitar as instituições”, mas não poderá ficar calado.

Falando sobre o futuro político do país, Ventura deixou claro que não quer fazer parte de uma solução governativa de direita, liderada pelo PSD. “Eu quero liderar um governo”, assumiu.