Por estranha coincidência ou feliz alinhamento dos astros, na discoteca Lux eram quase todos leões de signo, uma “conjuntura curiosa” que deu garra ao sonho e viu nascer um monumento.”O Manel, eu, muitos Djs, há ali muito fogo”. Maria João Sopa (ou Sopinha, como carinhosamente é tratada) vai cada vez menos aos três andares à beira rio que ajudou a erguer com Manuel Reis, saudoso artífice de uma Lisboa cosmopolita a quem “ainda não se fez toda a justiça”. Se a virem por lá, no entanto, não estranhem que a antiga relações públicas e braço direito do visionário fundador tenha um café com leite nas mãos. Apesar de tantas andanças noturnas, a “miúda do galão” nunca foi de excessos nessa Lisboa de todos os fascínios. Conheceram-na responsável, à porta do Frágil, a decidir se sim ou sopas a quem queria entrar. Ou atarefada, entre a loja que José António Tenente manteve no Chiado, as aulas no Ar.Co, e o ponto de encontro na Brasileira. Positiva, sempre, “pela formação espanhola” e pela efervescência de uma capital em transição, nessa viragem dos anos 80 e 90. E pronta para mais uma volta.

11 anos depois de abrir, a um passo do jardim do Príncipe Real, a sua 21pr Concept Store mudou de número na Rua da Escola Politécnica, motivo para rebatismo. A nova 50 tem menos metros quadrados mas segue a fórmula de sempre neste c de achados e bom gosto: cuidado máximo na curadoria, para um acervo de peças únicas. Por questões logísticas, as roupas veem presença aqui reduzida, mas continuarão a entrar em cena, através de pequenas cápsulas de artigos facilmente prováveis, como blazer ou bombers. Em última instância, pode sempre apreciar o look do dia da mestre de cerimónias, com os inseparáveis óculos escuros e o detalhe de quem sabe que o estilo não tem horas. “Para os portugueses é sempre tudo too much. Quando me veem na rua acham que estou sempre super bem vestida para as dez da manhã.”

Costuma dizer que as mudanças têm que ser rápidas. Também aconteceu assim nesta mudança do número 21 para o 50?

É verdade. Também foi assim. Desde o início, houve o pré-aviso da Eastbank, que é o fundo americano que praticamente é proprietário do Príncipe Real quase todo, de quem um dia aquele edifício, antigo Banco de Portugal, ia entrar em obras. Passaram 11 anos, ainda é uma grande margem de tempo. Tive um aviso no final de setembro, não ia passar muito mais da viragem do ano. Tentei procurar um sítio, foi muito difícil. Lisboa tem poucos imóveis e cada vez mais caros, principalmente nestas veias, Príncipe Real, Santos, São Bento, que era o meu interesse, para fugir ao Chiado. De repente apareceu este local, tem o mesmo senhorio, e a única coisa é que tinha que esperar até março. Foi o timing de um mês, o tempo de obra aqui, e preparei-me para mudar rapidamente. Não valia a pena ficar a chorar.

