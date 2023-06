A história do jornal O Independente (1988-2006) está ainda largamente por fazer, apesar das abordagens predominantemente políticas que incidiram sobre um dos seus “primeiros capítulos”, o anticavaquismo de direita. O forte impulso dado à renovação do jornalismo e do design de comunicação, com uma maior e mais qualificada presença da ilustração e da fotografia, prosseguiria muito para lá desses primeiros anos, com protagonistas que depois se dispersaram numa grande variedade de percursos e geografias profissionais, dentro e fora do país — e essa deriva também deve ser apreciada como um dos efeitos dessa experiência única e provavelmente irrepetível mas que teve e tem até hoje reverberações de diferente tipo, e não apenas na evocação mais ou menos saudosa dos seus leitores. Tendo feito parte dessa aventura, observo com particular atenção o que dela resultou, sucessos e fracassos incluídos, além das reconfigurações pessoais.

Falta memorialismo e falta sobretudo crítica historiográfica a essa experiência de exceção na qual um inesperado e assaz raro “ar de família” magnetizou jovens “jornalistas”, editores, fotógrafos, ilustradores e designers (agora diz-se diretores de arte) de talento, forjando com epidérmica facilidade uma linguagem comum que limou arestas de estilo e teve na revista Kapa (1990-93) um segundo campo de intervenção, não menos expressivo aliás, e no suplemento DNa (1996-2006) de Pedro Rolo Duarte um distinto sucedâneo, que soube colher os frutos do tempo, como joia recebida em herança numa bandeja de prata. É este um pequeno mundo que merece ser revisitado. Patrícia Viegas doutorou-se em 2017 com “K” É Capa. Design editorial e pós-modernismo em Portugal no início dos anos 90 (ainda aguarda um editor menos distraído…), António Araújo valorizou esta revista no seu O Mais Sacana Possível: a revista “Almanaque” (1959-1961), de novembro passado, e ainda há poucas semanas Sérgio Sousa Pinto reagiu com particular lucidez e escândalo ao tardio primeiro prémio literário atribuído a Miguel Esteves Cardoso — precisamente, para um feixe de crónicas do velho O Independente —, realçando a sua enorme, irrefutável, luminosa influência como cronista, crítico e diretor de publicações.

Lisboa Clichê de Daniel Blaufuks (Tinta da China, outubro de 2021; versão inglesa, março de 2023) é certamente uma revisitação daquele tempo de mudança, mas o seu ponto de vista pessoal, é demasiado condicionado pelo artista ávido de cosmopolitismo e reconhecimento — que julga lhe serem devidos por um deve e haver muito específico —, surgindo, aliás, em contraste absoluto com a “selvagem” bonomia de Álvaro Rosendo, que em fevereiro de 2020 já havia mostrado na Galeria Cisterna, de Lisboa, nada menos que 600 fotos desses anos 1980-90, compactamente expostas (“Aos Meus Amigos 2.0”, curadoria de Luís Gouveia Monteiro e uma folha de sala apenas).

