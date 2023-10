Considerado um pessimista, Martin Wolf, principal comentador económico do Financial Times, não refuta a ideia, mas antes justifica o seu pessimismo pelo facto de dizer que os seus maiores erros foram resultado de um excesso de otimismo. Por outro lado, esse pessimismo permitiu-lhe ter muitas surpresas agradáveis. Além disso, invoca as suas origens judaicas: “A história da minha família alerta‑me para a fragilidade da civilização”.

Mas se é um pessimista, Martin Wolf, que não olha para um mundo cor de rosa, acredita que há caminhos. E é isso que faz no seu mais recente livro — lançado agora em Portugal pela Gradiva — “A Crise do Capitalismo Democrático”, no qual propõe um novo New Deal (o programa de recuperação económica lançado pelo governo de Franklin D. Roosevelt nos EUA, depois da Grande Depressão).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.