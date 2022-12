A matemática era simples: contavam-se os discos vendidos, acertavam-se as contas com a bagatela do digital e a Associação Fonográfica Portuguesa revelava os resultados. Há dez anos, o espanhol Pablo Alborán liderou durante 37 semanas as tabelas de vendas em Portugal, recebeu os discos de platina, deu concertos em volta olímpica e “ni una sola palabra más”. Mal sabíamos que era o final de uma época, o mercado discográfico estava em queda livre e o consumo digital ainda era residual. Em 2022, é o mundo do avesso: os serviços de streaming dominam cada vez mais, contabilizam-se platinas com streams e contas de merceeiro e ninguém sabe ao certo a quantas andamos.

O streaming é anárquico por natureza, não obedece às regras a que a indústria discográfica nos tem habituado e manobra sublevações que o vagar da história não acompanha. Uma solução é seguir-lhe o rasto. Foi o que fizemos em 2019, quando revelámos que 47% do Top 10 semanal do Spotify era composto por música portuguesa. Em 2022 aconteceu mais uma sublevação, uma alteração nos hábitos musicais dos portugueses: metade da música mais ouvida em Portugal via streaming é brasileira. Como chegámos aqui? A informação que revelamos de seguida tem por fonte uma análise sistemática aos dados públicos do Spotify referentes a Portugal, baseados somente nos dez lugares cimeiros que a plataforma disponibiliza semanalmente.

O funk é rei em Portugal. Como chegou ao trono?

Há três anos, a música brasileira representava 7% entre as 520 músicas do Top 10 semanal do Spotify. E 7% não era de somenos, como foi devidamente destacado pelo Observador: “Em comparação com o resto do mundo, uma das particularidades do consumo musical em Portugal é a presença constante de canções brasileiras (…) o funk é o género mais exportável de música brasileira, sendo Portugal o melhor exemplo desta exportação, equiparado somente com o vizinho Paraguai.” No ano seguinte, o consumo de música brasileira subiu ligeiramente: 9%. A grande diferença aconteceu em 2021: a música brasileira correspondeu a 32% das canções de sucesso. Finalmente, em 2022, regista-se uma alteração completa do paradigma: 51% do Top 10 semanal do Spotify em Portugal é composto por música brasileira.

