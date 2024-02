“Googla”, dizem. “Googla que está tudo no Google” é das respostas que mais ouvimos quando perguntamos “Qual a morada desse restaurante?” ou “Que outros filmes bons recomendas do Kaurismaki?”. “Googla, está tudo no Google”, retorquem, como se fazer uma pergunta simples fosse uma ofensa, uma forma de fazer do outro nosso escravo.

Tudo nice, amigão, eu googlo. E googlando o nome “Montañera” descubro coisas muito interessantes: que é uma comunidade italiana na região de Piemonte; que é o período de engorda dos porcos ibéricos; que é uma marca de presuntos; que é o nome que os espanhóis dão às bicicletas especializadas em pedalar montanha em cima.

“Googla”, dizem. Mas OK, refina-se a buscar e em vez de procurar por “Montañera” experimenta-se “Montañera – A Flor de Piel“. E finalmente eis que surgem resultados, escassos, mas resultados – um par de entrevistas a revistas das quais nunca tinha ouvido falar, duas críticas em jornais ocidentais e um link razoavelmente perturbador com um texto sobre doenças exóticas de pele (não cliquem neste, ou se clicarem vão por vossa conta e risco).

