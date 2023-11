Num percurso profissional marcado por várias fases, houve sempre uma constante: “Tinha a certeza que, independentemente do que fosse fazer, era a área materno-infantil que tinha gosto de trabalhar”, explica ao Observador a enfermeira Carmen Ferreira, de 36 anos. Foi por isso que escolheu seguir enfermagem, consciente da importância do trabalho dos enfermeiros no acompanhamento da mulher, tanto no parto como no pós-parto. Entrou à primeira na primeira opção para a faculdade e foi fazendo o seu percurso, sempre direcionado na saúde materna.

Quando terminou a faculdade teve “a sorte de ser logo chamada para o Hospital de Santa Maria”, para a área da saúde da mulher. Foi mudando de serviços e acumulando mais experiências, trabalhou em paralelo em clínicas e hospitais privados. Lançou o blogue “Amamentar com Amor” — que evoluiu mais tarde para “Bebé Saudável” — por sentir, à época, que faltava em Portugal informação digital útil sobre a gravidez, o parto, o pós-parto e os bebés.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.